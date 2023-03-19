Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Комісія ООН визнала, що рф винна в атаці на Драмтеатр у Маріуполі та Краматорський вокзал

19 березня 2023, 14:17
Комісія ООН визнала, що рф винна в атаці на Драмтеатр у Маріуполі та Краматорський вокзал
Фото: Укрінформ
російські військові здійснювали напади із застосуванням вибухової зброї в населених пунктах, явно нехтуючи шкодою та стражданнями, завданими цивільному населенню.

Атака на вокзал у Краматорську та драмтеатр у Маріуполі– це відповідальність російських військових. 

Про це йдеться у доповіді незалежної міжнародної комісії із розслідування порушень в Україні.

Комісія розслідувала обставини нападів, скоєних або, ймовірно, скоєних російськими збройними силами, і дійшла висновку, що більшість атак мали невиборчий характер, а російські армійці здійснювали напади із застосуванням вибухової зброї в населених пунктах, явно нехтуючи шкодою та стражданнями, завданими цивільному населенню.

Сотні цивільних осіб перебували в місцях, які постраждали від обстрілів залізничного вокзалу Краматорська та драматичного театру в Маріуполі. отримали поранення", — зазначено у заяві.

Нагадаємо, що сьогодні 19 березня росЗМІ повідомили про візит путіна до Маріуполя.

війнаООНМаріупольатака

Останні матеріали

Республіканці оголосили
Політика
Республіканці оголосили "громадянську війну" проти України. Джерела фінансування – мільярдери, які заробляли на співпраці зі сталінським режимом
Переклад iPress – 17 березня 2023, 17:36
росії доводиться зберігати нафту у морі. Торгівля російською нафтою демонструє ознаки сповільнення – Bloomberg
Політика
росії доводиться зберігати нафту у морі. Торгівля російською нафтою демонструє ознаки сповільнення – Bloomberg
Переклад iPress – 17 березня 2023, 13:32
Війна з бюрократією Пентагону. Як малі виробники дронів пробиваються до України – Wall Street Journal
Політика
Війна з бюрократією Пентагону. Як малі виробники дронів пробиваються до України – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 березня 2023, 09:19
Ризики Бахмута. Проте згодом Північний Кавказ може несподівано вибухнути – Hudson Institute
Політика
Ризики Бахмута. Проте згодом Північний Кавказ може несподівано вибухнути – Hudson Institute
Переклад iPress – 16 березня 2023, 16:33
Не без тиску. Провідні музеї світу потихеньку українізують твори мистецтва зі своїх колекцій – CNN
Політика
Не без тиску. Провідні музеї світу потихеньку українізують твори мистецтва зі своїх колекцій – CNN
Переклад iPress – 16 березня 2023, 12:11
Дні росії як великої держави добігають кінця. Але демографічна криза в рф робить путіна небезпечнішим – Washington Post
Політика
Дні росії як великої держави добігають кінця. Але демографічна криза в рф робить путіна небезпечнішим – Washington Post
Переклад iPress – 16 березня 2023, 09:38
На відміну від України росіянам боєприпасів вистачає. У них просто проблеми з логістикою, спричинені західним озброєнням в руках ЗСУ – Том Купер
Політика
На відміну від України росіянам боєприпасів вистачає. У них просто проблеми з логістикою, спричинені західним озброєнням в руках ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 15 березня 2023, 21:36
Що робиться з росією в Україні.
Політика
Що робиться з росією в Україні. "Великий наступ" росіян може підштовхнути їх до поразки – Мік Раян
Переклад iPress – 15 березня 2023, 16:10
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється