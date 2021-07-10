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Держборг України перевищує $90 мільярдів – Прем’єр

Сьогодні гарантований державою борг і державний борг України трохи більше ніж 90 млрд дол.
Сукупний державний та гарантований державою борг України перевищує 90 млрд дол.
Держборг України перевищує $90 мільярдів – Прем’єр Фото: з вільних джерел
Як передає кореспондент Укрінформу, про це в ході VII Київського міжнародного економічного форуму (КМЕФ) повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
 
"Сьогодні гарантований державою борг і державний борг України трохи більше ніж 90 млрд дол.", - сказав Шмигаль.
 
За його словами, в уряду є стратегія по зміні структури державного боргу.
 
"Ми збільшуємо власні внутрішні запозичення та зменшуємо частку зовнішніх запозичень", - пояснив Шмигаль.
 
Як повідомлялося, за даними Мінфіну, станом на 31 грудня 2020 року державний та гарантований державою борг України становив 2551,88 млрд грн, або 90,25 млрд дол.
 
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07 10 2021 11:51
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