Держборг України перевищує $90 мільярдів – Прем’єр

Сьогодні гарантований державою борг і державний борг України трохи більше ніж 90 млрд дол.

Сукупний державний та гарантований державою борг України перевищує 90 млрд дол.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це в ході VII Київського міжнародного економічного форуму (КМЕФ) повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні гарантований державою борг і державний борг України трохи більше ніж 90 млрд дол.", - сказав Шмигаль.

За його словами, в уряду є стратегія по зміні структури державного боргу.

"Ми збільшуємо власні внутрішні запозичення та зменшуємо частку зовнішніх запозичень", - пояснив Шмигаль.

Як повідомлялося, за даними Мінфіну, станом на 31 грудня 2020 року державний та гарантований державою борг України становив 2551,88 млрд грн, або 90,25 млрд дол.