Сукупний держборг України зріс у квітні на 20 мільярдів гривень

Частка державного боргу в гривні станом на кінець квітня 2021-го року зменшилась до 38,9%

Сума державного та гарантованого державою боргу України становить 2,53 трлн грн – протягом квітня вона збільшилась на 19,9 млрд грн, у доларовому еквіваленті – на 1,16 млрд доларів.

Державний та гарантований державою борг України становив 2,53 трлн грн або 91,33 млрд дол. З нього зовнішнього боргу - 1,49 трлн грн (58,89% від загальної суми) або 53,78 млрд доларів; внутрішнього - 1,04 трлн грн (37,54 млрд дол), повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Міністерство фінансів.

Державний борг України становив 2,26 трлн грн (89,10 % від загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 81,37 млрд дол. З нього зовнішній борг становить 1,25 трлн грн (45,12 млрд дол), а саме: кредити міжнародних фінансових організацій - 19,0% від суми держборгу, єврооблігацій - 30,2% та іншого зовнішнього боргу - 6,2%. Внутрішній держборг (ОВДП) становить 1 трлн грн, або 36,26 млрд дол.

Причиною збільшення державного боргу є переважно розміщення єврооблігацій на суму 1,25 млрд доларів США з погашенням в 2029 році з дохідністю 6,875%, кажуть у Мінфіні. Також Мінфін залучив 14,4 млрд грн від аукціонів продажу держоблігацій у квітні.

Частка державного боргу в гривні станом на кінець квітня 2021-го року зменшилась до 38,9%. Платежі з погашення держборгу у січні-квітні 2021 року становили 141,9 млрд грн, платежі з обслуговування - 45,7 млрд грн.

Рівень рефінансування ринкових облігацій внутрішньої державної позики станом на 30 квітня становив 3%. Для гривневих ОВДП рівень становив 121,3%, для доларових - 71,2%.

Гарантований державою борг становив 276,25 млрд грн (10,90%), або 9,95 млрд дол. З нього зовнішнього боргу - 240,52 млрд грн (8,67 млрд дол); внутрішнього - 35,73 млрд грн (1,29 млрд дол).

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