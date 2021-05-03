Розмір держборгу в $90 мільярдів є прийнятним - Шмигаль

Станом на початок минулого року сума державного боргу була офіційно близько 85 млрд доларів

Сукупний державний та гарантований державою борг України в гривні становить 2 558,22 млрд, або понад 90 млрд дол., і є прийнятним та погодженим із усіма міністерствами та міжнародними партнерами.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент "Укрінформу".

"Станом на кінець січня сума державного боргу складає 90 мільярдів доларів в еквіваленті. Повністю усі параметри бюджету, дефіциту державного бюджету, позики, які планувалося взяти минулого року, були дотримані. Відповідно, це є природнє зростання державного боргу. Воно знаходиться у параметрах та в межах припустимих, погоджених усіма міністерствами, усіма нашими міжнародними партнерами, прийнятними для міжнародних інвесторів і не виходить за межі сум, які неприпустимі чи ускладнюють обслуговування державного боргу", - сказав Шмигаль.

За його словами, станом на початок минулого року сума державного боргу була офіційно близько 85 млрд доларів.

За даними Міністерства фінансів, державний та гарантований державою борг України за 2019 рік у гривневому еквіваленті скоротився на 7,84%, а в доларовому еквіваленті - зріс на 7,71%. За даними Мінфіну, бюджет на 2021 рік передбачає скорочення державного боргу до 64,6% ВВП.

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