Держборг за січень-лютий виріс на 2,6% - Рахункова палата
Державний борг за два місяці поточного року виріс на 2,6% або більш ніж на 46 мільярдів гривень.
Про це повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, передає прес-служба відомства, зазначає "Економічна правда".
"Девальвація у січні-лютому цього року гривні до іноземних валют, в яких номіновано борг, і перевищення державних запозичень над погашенням державного боргу спричинили збільшення державного боргу на 46,4 млрд грн (2,6%).
Зовнішній борг зріс на 61,2 млрд грн (6,6%), а внутрішній - скоротився на 14,8 млрд грн (1,8%)", - сказав Пацкан.
За його словами, на погашення державного боргу витрачено 51,7 млрд грн, або 87,6% плану на звітний період.
"Економія на обслуговуванні боргу відбулася за рахунок нижчого курсу гривні по відношенню до долара ніж врахований у державному бюджеті на цей рік.
І нам знову доводиться говорити про неналежну якість макроекономічного прогнозування. Адже закладення в бюджет курсу гривні, який суттєво відрізняється від реального, тягне за собою чимало проблем", - наголосив Пацкан.
Він нагадав, що фактичний курс гривні у середньому за січень−лютий становив 24,0 гривні за долар, тоді як у розрахунках показників бюджету на 2020 рік враховано 27 гривень за долар.
За оцінкою Рахункової палати, тільки в січні це призвело до недонадходження 2,3 млрд грн доходів.
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