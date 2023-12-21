Рада призначила чотирьох членів Рахункової палати всупереч позиції G7

Посли країн "Великої сімки" раніше висловили стурбованість намірами призначити членів Рахункової палати до завершення її реформи.

Верховна рада проголосувала за призначення чотирьох членів Рахункової палати, попри прохання країн, які виділяють допомогу Україні, не поспішати з цим питанням.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

За його даними, під час рейтингового голосування, призначені на шість років повноважень:

Єлизавета Пушко-Цибуляк (бухгалтер Держаного бюро розслідувань) - 235 голосів

Сергій Ключка (працівник Державної аудиторської служби України) - 231,

Ольга Піщанська (екс-голова Антимонопольного комітету України) - 235,

Кирило Клименко - 238.

Железняк також повідомив, що найближчим часом Піщанську призначать головою Рахункової палати.

Посли країн "Великої сімки" раніше висловили стурбованість намірами призначити членів Рахункової палати до завершення її реформи.

"До ухвалення закону про реформу ці призначення підірвали б довіру до інституції, що відповідає за нагляд за міжнародною допомогою", - йдеться в заяві послів у Twitter.

Рахункова палата від імені Верховної ради здійснює контроль за надходженням коштів до державного бюджету України та їх використання. Рахункова палата складається з 13 членів.

За даними Мінфіну, станом 1 липня в Рахунковій палаті працювало 478 осіб. Видатки на Рахункову палату в бюджеті-2023 становлять 370 млн гривень.