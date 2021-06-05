Держбюджет від початку року перевиконано на 2,3% - Мінфін

Загалом від початку року до загального фонду держбюджету надійшло 313,8 млрд грн, що на 2,3% перевищує розпис на січень-квітень

У квітні 2021 року до загального фонду державного бюджету надійшло 94,1 млрд грн, що на 3 млрд грн менше за розпис – таким чином держбюджет у цей місяць виконано на 96,9% від плану.

Від початку року план бюджету перевиконано на 2,3%, до загального фонду надійшло 313,8 млрд грн. Зазначається, що невиконання спричинене перерахування Нацбанком меншого прибутку за підсумками 2020 року (24,4 млрд грн перераховано, у розписі - 33 млрд грн)., повідомляє "Економічна правда". Водночас, різницю компенсувало перевиконання планів Податковою та Митною службами.

Так, надходження від ДПС становили 36,5 млрд грн, що на 9,4% перевищує квітневий розпис. Найбільше зібрано з податку на додану вартість - 12,2 млрд грн (з урахуванням відшкодування) та податку на доходи фізичних осіб та військового збору - 11,5 млрд грн.

Надходження від митних платежів становили 30,4 млрд грн, що на 7,8% перевищує план квітня. Із загальної суми 28,4 млрд грн надійшло у вигляді податку на додану вартість.

Загалом від початку року до загального фонду держбюджету надійшло 313,8 млрд грн, що на 2,3% перевищує розпис на січень-квітень. ДПС випереджає план на 6,9%, Митниця - на 4,8%.

Крім того перевищили розпис надходження від Єдиного соцвнеску до Пенсійного фонду та фондів соцстрахування - вони становили 106,4 млрд грн, або +4,3% від плану. Отримані від ЄСВ кошти також перевищили розпис у квітні на 3,7 млрд грн та становили 29,8 млрд грн.

Водночас, видатки недовиконані на 8,7% протягом січня-квітня 2021 року. У відомстві зазначили, що фінансування соцвидатків, видатків на оборону, обслуговування боргу та субвенції і дотації місцевим бюджетам здійснювалось у повному обсязі відповідно до розпису.

Бюджет зведено з дефіцитом у 27,2 млрд грн,зокрема загальний фонд - з дефіцитом у сумі 29,4 млрд грн, при розписі загального фонду від початку року у сумі 69,2 млрд гривень.

Не виконали план також за запозиченнями до загального фонду, які за чотири місяці становили 170,1 млрд грн або 88,3 % від запланованих. Зокрема, від розміщення ОВДП залучено 135,4 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті 30,4 млрд грн (956,4 млн дол та 112,3 млн євро).

Із зовнішніх джерел надійшло 34,7 млрд грн внаслідок розміщення довгострокових ОЗДП 2021 року на суму 1,25 млрд дол із погашенням у 2029-му та дохідністю 6,875% річних.

Платежі з погашення державного боргу за січень-квітень 2021 року становили 141,9 млрд грн (99,1% плану), платежі з обслуговування - 45,7 млрд грн (98,2 % плану).