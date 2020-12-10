До проєкту держбюджету-2021 подали майже 2500 правок - депутати "набажали" на 3 бюджета
Про це повідомив перший заступник заступник голови Комітету Ради з питань фінансів Ярослав Железняк, розмістивши документ у своєму Telegram-каналі, повідомляє "Економічна правда".
Железняк пише, що така кількість правок стандартна для законопроєкту про річний бюджет.
"Зазвичай депутати щороку і вносять від 2-3 тисяч правок до бюджету. Так що говорити про цілеспрямований спам не варто. Якщо врахувати всі правки, то не вистачить і 3-х бюджетів", - відмічає нардеп.
Також Железняк повідомив, що бюджетний комітет Ради має до 15 жовтня визначитися з правками, які будуть враховані, а парламент вже 20 жовтня може підтримати це рішення комітету.
Раніше повідомлялося, що у 2021 році уряд хоче зібрати з населення та бізнесу більше податків - аналітики
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Україна зіграє на Євро-2020 з переможцем матчу Грузія - Північна Македонія
- ФОТО Імпорт товарів в Україну все ще перевищує експорт попри карантин та кризу
- ФОТО У Відні запустили спеціальний трамвай для вакцинації від грипу
- Чому курс гривні повзе вниз і яким він буде наприкінці року
- Все про IT-бізнес, заробіток та інвестиції