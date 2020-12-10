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До проєкту держбюджету-2021 подали майже 2500 правок - депутати "набажали" на 3 бюджета

Говорити про цілеспрямований спам не варто
До законопроєкту про державний бюджет на 2021-й рік надійшло 2451 правка від народних депутатів, якщо врахувати всі - на це піде 3 бюджета.
До проєкту держбюджету-2021 подали майже 2500 правок - депутати "набажали" на 3 бюджета Фото: ukrinform.ua

Про це повідомив перший заступник заступник голови Комітету Ради з питань фінансів Ярослав Железняк, розмістивши документ у своєму Telegram-каналі, повідомляє "Економічна правда".

Железняк пише, що така кількість правок стандартна для законопроєкту про річний бюджет.

"Зазвичай депутати щороку і вносять від 2-3 тисяч правок до бюджету. Так що говорити про цілеспрямований спам не варто. Якщо врахувати всі правки, то не вистачить і 3-х бюджетів", - відмічає нардеп. 

Також Железняк повідомив, що бюджетний комітет Ради має до 15 жовтня визначитися з правками, які будуть враховані, а парламент вже 20 жовтня може підтримати це рішення комітету.

Раніше повідомлялося, що у 2021 році уряд хоче зібрати з населення та бізнесу більше податків - аналітики

 

 

 

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12 10 2020 13:16
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