Держбюро розслідувань викрило імпортерів, що не сплатили податків на 270 мільйонів

Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило діяльність фірм-імпортерів, які уникали сплати податку на додану вартість на суму понад 270 млн гривень.

Вибірковий аналіз окремих фірм-імпортерів ДБР з Держподатковою провели на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 квітня 2021 року щодо застосування персональних санкцій, повідомляє "Економічна правда".За результатами було виявлено факти маніпуляцій податковою звітністю, що завдало збитків державі на сотні мільйонів гривень.

За словами відомства, фірми імпортували товари та реалізовували їх в Україні, однак не відображали відповідні відомості у податковому обліку.

У ДБР пояснили, що використовувалася схема пересортування, коли товар купувався за однією номенклатурою, а реалізовувався - за іншою. "При цьому суб’єкти господарювання виводили імпорт в тіньовий обіг, реалізовуючи товар за готівку, а податкові зобов’язання - ПДВ, за гроші передавали іншим юридичним особам, що займаються т.з. "скрутками", - додали у Бюро.

Встановлено, що протягом січня-березня 2021 року таким чином реалізовано краму на 1,6 млрд гривень, що нанесло державі понад 270 млн грн збитків.

"Аналіз фінансових операцій імпортерів допоміг встановити компанії, що концентрували фінансові потоки, і по напрацьованих схемах виходили з-під податкового навантаження. Зараз вивчається діяльність і інших суб’єктів господарювання, які задіяні у масштабних фінансових маніпуляціях", - зазначив в.о. директора ДБР Олексій Сухачов.

З огляду на висновки ДБР, відповідна комісія ДПС зупинила реєстрацію накладних згаданих фірм.

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