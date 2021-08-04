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Великий бізнес у І кварталі сплатив понад ₴53 мільярди податків

Найбільше податків сплатити галузі: транспорта, добувна, переробна та постачання електроенергії
Великі платники податків у І кварталі 2021 року сплатили до зведеного бюджету податків на суму 53,7 млрд грн.
Великий бізнес у І кварталі сплатив понад ₴53 мільярди податків Фото: rian.com.ua

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє пресслужба Офісу великих платників податків.

"За І квартал 2021 року платниками Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків сплачено до зведеного бюджету податків на суму 53,7 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

За повідомленням керівника Центрального управління Миколи Чмерука, проведено аналіз з початку року та встановлено п’ятірку галузей, які забезпечили найбільші надходження до держбюджету, а саме понад 40,5 млрд грн, що становить 75% усіх надходжень по управлінню.

"Цього року галузі - лідери зі сплати податків до бюджету країни трохи змінили свої позиції у рейтингу", - зазначив Чмерук.

Так, до п’ятірки увійшли такі галузі, як: транспортна (в т.ч. газорозподільна) - сплачено 10,1 млрд грн, що на 83,7% більше, ніж минулого року за І квартал, оптова та роздрібна торгівля - 10 млрд грн що на 30,4% більше, добувна - 8,7 млрд грн що на 1,4,% меньше, переробна - 6,5 млрд грн, що на 8,7% більше та постачання електроенергії - понад 5 млрд грн що на 19,7% менше, ніж минулого року за І квартал.

Нагадаємо, що левову частку відшкодування з ПДВ з бюджету отримують 2 галузі економіки: переробна промисловiсть (63,4 млрд грн у 2020 році) та торгiвля і ремонт автотранспорту (47,3 млрд грн).

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08 04 2021 17:28
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