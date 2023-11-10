Державний департамент надав дозвіл на продаж Румунії основних бойових танків M1A2 Abrams на $2,53 млрд.

Про це Defense Security Cooperation Agency пише на сайті.

Тепер Конгрес має схвалити цей продаж.

За інформацією агентства, Румунія планує придбати 54 танки M1A2 SEPv3 Abrams виробництва General Dynamics Land Systems, 54 конструкції M1A1, 4 бойові ремонтно-евакуаційні машини M88A2 Hercules, 4 об'єднані штурмові мости M1110, 4 штурмові проривні машини M1150 і 4 важкі штурмові мости-ножиці.

Крім того, в замовлення увійдуть 54 кулемети M240C, 5940 120-мм осколково-фугасних, багатоцільових, трасуючих патронів, 4230 120-мм осколково-фугасних, багатоцільових, трасуючих патронів M1002 для тренувань з відпрацювання навичок стрільби по мішенях та інше допоміжне обладнання.

"Запропонований продаж підтримає зовнішню політику і цілі національної безпеки Сполучених Штатів, допомагаючи зміцнити безпеку країни-члена НАТО, яка є важливою силою для політичної та економічної стабільності в Європі", - написала агенція.

Ще в березні стало відомо, що Румунія збирається купити у США батальйон танків Abrams, а це 54 вживаних танків M1A2 Abrams, вартість яких оцінювалась в $1,1 млрд.