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Держдеп: кремль помилково трактував терплячість Трампа

30 липня 2025, 09:37
Держдеп: кремль помилково трактував терплячість Трампа
Фото: з вільних джерел
Час для помилкових трактувань минув, а сам Трамп довів, що до нього слід ставитися серйозно.

У Державному департаменті США заявили, що в кремлі неправильно інтерпретували терплячість президента Дональда Трампа, однак час для помилкових трактувань минув.

Про це повідомила речниця Держдепу Теммі Брюс.

"Він був терплячим, і деякі люди, можливо, сприйняли це хибно. Але, як на мене, час для неправильних інтерпретацій минув", - заявила Брюс.

Вона також додала, що Трамп неодноразово говорив про можливість запровадження нових санкцій проти росії, зокрема вторинних санкцій щодо країн, які продовжують купувати російську нафту.

За словами речниці, президент має необхідні повноваження для введення таких обмежень, і рішення про їх застосування залишається за ним.

"Очевидно, президент Трамп довів, що до нього слід ставитися серйозно, адже він - серйозна людина. Ми бачимо результати цього в усьому світі", - підсумувала Брюс.

Зазначимо, що вчора Трамп дав росії 10 днів на припинення вогню в Україні.

 

РосіяСШАвійна

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