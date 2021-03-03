Держдеп не виключає додаткових санкцій проти Росії

Уряд США залишає за собою право визначати необхідність введення санкцій проти додаткових фізичних та юридичних осіб в Росії як за порушення прав людини, так і в ширшому контексті зловмисної поведінки РФ.

Про це заявив у вівторок під час брифінгу у Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Якщо ми визначимо, що нашим інтересам відповідатиме запровадження санкцій проти інших цілей за порушення прав людини - чи то по справі Навального, чи у ширшому контексті поведінки РФ - ми маємо відповідати цьому пороговому рівню",- зазначив представник зовнішньополітичного відомства США.

Це він сказав у відповідь на запитання, чи планує Вашингтон вводити санкції проти фігурантів зі списку, наданого США Фондом боротьби з корупцією Олексія Навального. "І якщо ми дійдемо до цього, і це буде в наших інтересах, я сподіваюся, ви почуєте більше про потенційні кроки у відповідь", - підкреслив представник Держдепартаменту США.

У вівторок США та ЄС запровадили санкції проти фізичних та юридичних осіб в Росії, причетних до переслідування Навального, а також за порушення РФ конвенції, що забороняє хімічну зброю.

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