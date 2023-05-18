Держдеп про запуск супутника КНДР: порушення санкцій матиме наслідки

Це в свою чергу порушить численні міжнародні санкції, які забороняють Пхеньяну використання технологій балістичних ракет.

Така реакція США була на те, що Північна Корея запустила супутник на орбіту.

Про це повідомляє Yonhap.

Заступник речника Державного департаменту речник Ведант Патель заявив, що це матиме наслідком посилення міжнародного тиску на Пхеньян.

"Будь-який запуск КНДР, при якому використовуються технології балістичних ракет, що також включає і космічні ракети-носії для виведення супутників на навколоземну орбіту, порушуватиме численні резолюції Ради Безпеки ООН", - додав Патель.

США дуже чітко заявили, що закликають КНДР утриматися від подальшої загрозливої діяльності і повернутись до дипломатії для вирішення проблемних питань.

"Ми також дуже чітко заявили про нашу непохитну відданість денуклеаризації Корейського півострова і прагнення до діалогу з Пхеньяном без попередніх умов", - сказав американський дипломат і додав, що в разі порушення Пхеньяном санкцій Сполучені Штати працюватимуть над притягненням Північної Кореї до відповідальності, для чого США мають ряд інструментів.

"З точки зору дій, ми, звичайно, маємо в своєму розпорядженні ряд інструментів, щоб притягнути КНДР до відповідальності… ми робили ці кроки і продовжуватимемо це робити", - підсумував він.