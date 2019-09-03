Держдеп США планує профінансувати програму з підтримки свободи Інтернету в Україні

"Програма повинна зосередитися на консенсусі серед зацікавлених сторін в Україні щодо свободи висловлення думок під час конфлікту, зокрема щодо розв'язання питань самоцензури, а також перетину між питаннями національної безпеки та свободи слова в Інтернеті"

Державний департамент Сполучених Штатів Америки оголосили про тендер для реалізації програми з підтримки та просування свободи Інтернету на території України в умовах "гібридної війни" з Росією.

В опублікованому прес-службою Держдепу документі сказано, що Держдеп разом із Бюро з питань демократії, прав людини і праці оголосили відкритий конкурс для організацій, які зацікавлені у подачі заявок на такі програми, повідомляє "Громадське".

Для цього у Держдепі пропонують експертам техсфери, представникам громадського суспільства та ЗМІ об’єднатися й розробити можливий сценарій захисту, щоб перешкоджати РФ у ведені "гібридної війни".

"Програма повинна зосередитися на консенсусі серед зацікавлених сторін в Україні щодо свободи висловлення думок під час конфлікту, зокрема щодо розв'язання питань самоцензури, а також перетину між питаннями національної безпеки та свободи слова в Інтернеті", — йдеться в документі.

Так, тендер передбачає фінансування проекту від 1 до 3 років, на нього готові витрати від 500 тис. до 1,18 млн доларів США.

Нагадаємо, що 26 лютого Пентагон заблокував російському "Агентству інтернет-досліджень" - так званій "фабриці тролів" - доступ до інтернету під час виборів до Конгресу США.