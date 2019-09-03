Держдеп США планує профінансувати програму з підтримки свободи Інтернету в Україні
В опублікованому прес-службою Держдепу документі сказано, що Держдеп разом із Бюро з питань демократії, прав людини і праці оголосили відкритий конкурс для організацій, які зацікавлені у подачі заявок на такі програми, повідомляє "Громадське".
Для цього у Держдепі пропонують експертам техсфери, представникам громадського суспільства та ЗМІ об’єднатися й розробити можливий сценарій захисту, щоб перешкоджати РФ у ведені "гібридної війни".
"Програма повинна зосередитися на консенсусі серед зацікавлених сторін в Україні щодо свободи висловлення думок під час конфлікту, зокрема щодо розв'язання питань самоцензури, а також перетину між питаннями національної безпеки та свободи слова в Інтернеті", — йдеться в документі.
Так, тендер передбачає фінансування проекту від 1 до 3 років, на нього готові витрати від 500 тис. до 1,18 млн доларів США.
Нагадаємо, що 26 лютого Пентагон заблокував російському "Агентству інтернет-досліджень" - так званій "фабриці тролів" - доступ до інтернету під час виборів до Конгресу США.
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