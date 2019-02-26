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США заблокували російській "фабриці тролів" доступ до інтернету під час виборів у Конгрес

"Іншими словами, вони вимкнули "Агентство інтернет-досліджень" від інтернету. Вони просто вирубали їх"
Пентагон заблокував російському "Агентству інтернет-досліджень" - так званій "фабриці тролів" - доступ до інтернету під час виборів до Конгресу США.
США заблокували російській "фабриці тролів" доступ до інтернету під час виборів у Конгрес

Як повідомляє The Washington Post з посиланням на неназваних чиновників США, Пентагон здійснив кібератаку проти "фабрики тролів".

"Іншими словами, вони вимкнули "Агентство інтернет-досліджень" від інтернету. Вони просто вирубали їх", - сказав співбесідник агентства.

Як зазначає видання, це перша подібна операція Сполучених Штатів проти Росії.

Зазначається, що в Пентагоні вважали, що в такий спосіб виключили можливість проведення виборчої кампанії в Конгрес, яка б ставила під сумнів результати.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін пояснив, для чого, на його думку, потрібний закон про ізоляцію російського інтернету, який дозволить владі контролювати точки з'єднання російського сегмента інтернету із зовнішнім світом.

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26 02 2019 22:57
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