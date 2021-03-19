Держдеп США пригрозив санкціями компаніям, що добудовують "Північний потік-2"

Попередні адміністрації США також дотримувалися думки, що це - геополітичний проєкт РФ

Держдеп США нагадав про можливість застосування санкцій проти компаній, які беруть участь у завершенні будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Як зазначив президент, "Північний потік-2" є поганим проєктом для Німеччини, України і наших партнерів і союзників у Центрально-Східній Європі. Держдеп відстежує зусилля із добудови "Північного потоку-2" та оцінює інформацію про компанії, які, схоже, залучені до проєкту", - заявив 18 березня державний секретар Ентоні Блінкен.

Він зауважив, що і попередні адміністрації США дотримувалися думки, що це - геополітичний проєкт РФ, що має на меті розділити Європу і послабити європейську енергобезпеку.

"Санкційне законодавстве, ухвалене Конгресом у 2019 році і розширене у 2020 році, має значну підтримку двопартійної більшості. Адміністрація Байдена дотримується зобов’язання виконувати це законодавство.

Держдеп попереджає, що будь-яка компанія, залучена до будівництва "Північного потоку-2", ризикує опинитися під санкціями США та повинна негайно припинити роботу над газопроводом", - наголосив Ентоні Блінкен.

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