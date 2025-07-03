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Держдеп США розкритикував Іран за припинення співпраці з МАГАТЕ

03 липня 2025, 10:31
Держдеп США розкритикував Іран за припинення співпраці з МАГАТЕ
Фото: з вільних джерел
США закликають Іран відновити співпрацю з МАГАТЕ

Сполучені Штати закликали Іран відновити повноцінну співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), яка була призупинена після ударів по іранських ядерних об’єктах.

Про це під час брифінгу для ЗМІ заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

Брюс охарактеризувала рішення Тегерану припинити співпрацю з МАГАТЕ як "неприйнятне", наголосивши, що Іран має можливість змінити свій курс і обрати шлях миру та процвітання.
 
"Тегеран повинен без зволікань повністю відновити співпрацю з МАГАТЕ", – підкреслила Брюс.
 
Представниця Держдепартаменту також нагадала, що Іран зобов’язаний дотримуватися угоди про гарантії, передбаченої Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).
 
Крім того, іранська влада має надати Агентству необхідну інформацію для розв’язання давніх питань щодо незадекларованих ядерних матеріалів.
 
 
Нагадаємо, що президент Ірану Масуд Пезешкіан ввів у дію закон, ухвалений парламентом минулого місяця, про призупинення співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).  
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