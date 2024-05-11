Держдеп США схвалив терміновий продаж Україні трьох Himars – AP
Державний департамент США схвалив терміновий продаж Україні трьох додаткових реактивних систем залпового вогню Himars.
Про це повідомляє Associated Press.
За даними видання, вартість угоди становить $30 млн, профінансує покупку уряд Німеччини.
"Існує надзвичайна ситуація, яка потребує негайного продажу Україні необхідної зброї", – повідомив голова Держдепу Ентоні Блінкен.
Зокрема, усі три системи надійдуть Україні з запасів американської армії.
Нагадаємо, Німеччина спільно зі Сполученими Штатами Америки передасть Україні три додаткові системи залпового вогню Himars.
Перші системи Himars Україна отримала від США улітку 2022 року.