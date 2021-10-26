Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Держдеп США створить новий підрозділ для реагування на кіберзагрози

В очікуванні консультацій з Конгресом ми плануємо створити Бюро з питань кіберпростору та цифрової політики на чолі з послом з особливих доручень, якого має затвердити Сенат, і який фокусуватиметься на трьох ключових сферах. Це міжнародна безпека в кіберпросторі, міжнародна цифрова політика, а також цифрова свобода
У складі Державного департаменту США з’явиться нове бюро, яке відповідатиме за формування політики в кіберсфері й об’єднання міжнародних зусиль із союзниками та партнерами з метою посилення безпеки на цьому напрямі.
Держдеп США створить новий підрозділ для реагування на кіберзагрози Фото: з вільного доступу
З такою заявою виступив у понеділок під час брифінгу в Держдепартаменті США речник відомства Нед Прайс, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
 
"В очікуванні консультацій з Конгресом ми плануємо створити Бюро з питань кіберпростору та цифрової політики на чолі з послом з особливих доручень, якого має затвердити Сенат, і який фокусуватиметься на трьох ключових сферах. Це міжнародна безпека в кіберпросторі, міжнародна цифрова політика, а також цифрова свобода", - зауважив Прайс.
 
За його словами, це дозволить об’єднати ключові компоненти безпеки, економіки та цінностей порядку денного Держдепу у питаннях кібербезпеки. Крім того, повідомив представник відомства, в адміністрації США буде введена посада спеціального посланця з питань критично важливих і новітніх технологій, який координуватиме дипломатичну роботу на цьому напрямі із союзниками, партнерами, а також у багатосторонніх форматах.
 
Як повідомляв Укрінформ, компанія Microsoft заявила про викриття масштабної хакерської атаки проти понад 140 американських компаній з боку мережі хакерів Nobelium, яку пов’язують з Росією. Цей напад був схожим за тактикою і масштабами з торішньою атакою проти американської компанії SolarWinds.
 
У Білому домі у цьому зв’язку заявили, що застосують широкий інструментарій протидії, в тому числі превентивні заходи захисту, впровадження інновацій, дипломатію та спеціальні контроперації в кіберпросторі, про які не оголошує публічно.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 10 2021 09:07
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Murka проти Huuuge Games: ігри якого розробника обрати?

Murka проти Huuuge Games: ігри якого розробника обрати?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.