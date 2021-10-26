Держдеп США створить новий підрозділ для реагування на кіберзагрози

В очікуванні консультацій з Конгресом ми плануємо створити Бюро з питань кіберпростору та цифрової політики на чолі з послом з особливих доручень, якого має затвердити Сенат, і який фокусуватиметься на трьох ключових сферах. Це міжнародна безпека в кіберпросторі, міжнародна цифрова політика, а також цифрова свобода

У складі Державного департаменту США з’явиться нове бюро, яке відповідатиме за формування політики в кіберсфері й об’єднання міжнародних зусиль із союзниками та партнерами з метою посилення безпеки на цьому напрямі.

З такою заявою виступив у понеділок під час брифінгу в Держдепартаменті США речник відомства Нед Прайс, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"В очікуванні консультацій з Конгресом ми плануємо створити Бюро з питань кіберпростору та цифрової політики на чолі з послом з особливих доручень, якого має затвердити Сенат, і який фокусуватиметься на трьох ключових сферах. Це міжнародна безпека в кіберпросторі, міжнародна цифрова політика, а також цифрова свобода", - зауважив Прайс.

За його словами, це дозволить об’єднати ключові компоненти безпеки, економіки та цінностей порядку денного Держдепу у питаннях кібербезпеки. Крім того, повідомив представник відомства, в адміністрації США буде введена посада спеціального посланця з питань критично важливих і новітніх технологій, який координуватиме дипломатичну роботу на цьому напрямі із союзниками, партнерами, а також у багатосторонніх форматах.

Як повідомляв Укрінформ, компанія Microsoft заявила про викриття масштабної хакерської атаки проти понад 140 американських компаній з боку мережі хакерів Nobelium, яку пов’язують з Росією. Цей напад був схожим за тактикою і масштабами з торішньою атакою проти американської компанії SolarWinds.

У Білому домі у цьому зв’язку заявили, що застосують широкий інструментарій протидії, в тому числі превентивні заходи захисту, впровадження інновацій, дипломатію та спеціальні контроперації в кіберпросторі, про які не оголошує публічно.