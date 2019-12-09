Держдеп США ухвалив виділення Україні $141,5 мільйона на посилення оборони

"Державний департамент ухвалив виділення $141,5 млн допомоги в галузі безпеки Україні, що включає також гроші на снайперські гвинтівки та гранатомети"

Зовнішньополітичне відомство США ухвалило рішення про виділення Україні $141,5 млн в межах програми посилення безпеки й оборони й зокрема, закупівлі стрілецької зброї.

"Державний департамент ухвалив виділення $141,5 млн допомоги в галузі безпеки Україні, що включає також гроші на снайперські гвинтівки та гранатомети", - повідомило в четвер американське спеціалізоване видання Defense News.

Як уточнив з цього приводу помічник держсекретаря з питань політико-військових справ Кларк Купер, Конгрес був оповіщений в середу про це фінансування. Вказана сума може почати використовуватися через 15 днів після повідомлення, якщо не буде заперечень.

Крім того, ще $250 млн з бюджету Міноборони, які були сумнівно заблоковані адміністрацією Трампа, також мають бути застосовані ближчим часом. Це підтвердив, зокрема, сенатор Ліндсі Грем під час засідання профільного комітету з асигнувань верхньої палати Конгресу США.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп ініціював перевірку коштів Ініціативи безпекової допомоги Україні у розмірі $250 млн, через що виділення коштів було тимчасово призупинене.

У четвер стало відомо, що Білий дім погодився розблокувати кошти військової допомоги США Україні.