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Трамп сумнівається в необхідності військової допомоги Україні, - ЗМІ

Йдеться про 250 млн доларів, які США планували виділити Україні у 2019 році для вирішення питань безпеки
Президент США Дональд Трамп доручив своїй команді з національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні.
Трамп сумнівається в необхідності військової допомоги Україні, - ЗМІ Фото: gettyimages.com

Програму, також відому під назвою "Ініціатива сприяння безпеці в Україні", переглянуть для того, щоб переконатися, що гроші використовуються в інтересах Сполучених Штатів. Про це інформує видання Politico з посиланням на високопоставленого чиновника в Адміністрації Трампа.

Автор матеріалу зауважує, що таке рішення американський президент прийняв після саміту "Великої сімки", на якому він всіляко "применшував військове вторгнення Москви в Україну" і наполягав на поверненні Росії в G7.

За словами джерела, Трамп хоче гарантій того, що інші країни "платять свою справедливу частку". Міністр оборони Марк Еспер і радник з національної безпеки Джон Болтон входять в число офіційних осіб, які теж хочуть перегляду програми фінансування.

Крім того, пише видання, поки гроші знаходяться на перегляді, вони не можуть бути виплачені, а це означає, виділення коштів Україні призупиниться.

"Нам відомо про те, що (Офіс з питань управління та бюджету - ред.) затримує фінансування ініціативи зі сприяння безпеці України", - заявив представник комітету з асигнувань Палати представників Еван Холландер.

"У нас є серйозні побоювання, що ці важливі кошти можуть бути заморожені, і ми негайно запитаємо адміністрацію, чому вони затримують ці фінанси", - додає він.Раніше слідом за Палатою представників Сенат США підтримав виділення 250 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні у 2019 році.

Також підкомітет з питань оборони Комітету з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект закону "Про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2020 рік", у якому пропонується виділити ще 250 млн доларів для безпекової допомоги Україні.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп під час вечері лідерів "Великої сімки" у Франції наполегливо пропонував повернути Росію до складу групи, але отримав підтримку з цього питання тільки від прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте.

Натомість президент Європейської ради Дональд Туск наголосив, що на саміт "Групи семи" наступного року доцільно запросити як гостя українського лідера. А відновлення участі Росії – неприпустиме.

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