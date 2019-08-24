Туск пропонує запросити Україну на наступний саміт G7 замість повернення Росії

Президент Європейської ради Дональд Туск запропонував запросити Україну на наступний саміт "Великої сімки" (G7).

Виступаючи на пресконференції перед початком саміту в Біарріце Туск заявив, що "причини, через які запрошення РФ було відкликано в 2014 році, досі актуальні".

За його словами, Туск засуджує "логіку" президента США Дональда Трампа в прагненні повернути Росію в групу "Великої сімки". Президент Європейської Ради заявив ,що "краще запросити Україну наступного року". Про це написав у Twitter журналіст ВВС Рос Аткінс.

"Сьогодні я спробую переконати моїх співрозмовників, що краще буде запросити Україну як гостя, звичайно, на наступну зустріч G7, щоб почути думку нового президента", - сказав Туск.

За його словами, Зеленський дуже зацікавлений в участі у зустрічі з лідерами країн G7.

"Я говорив з ним про це два дні тому, і я знаю, він дуже зацікавлений", - сказав Туск.

Нагадаємо, що раніше президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що пишається Україною і готовий допомагати їй в майбутньому.