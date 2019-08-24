Туск пропонує запросити Україну на наступний саміт G7 замість повернення Росії
Виступаючи на пресконференції перед початком саміту в Біарріце Туск заявив, що "причини, через які запрошення РФ було відкликано в 2014 році, досі актуальні".
За його словами, Туск засуджує "логіку" президента США Дональда Трампа в прагненні повернути Росію в групу "Великої сімки". Президент Європейської Ради заявив ,що "краще запросити Україну наступного року". Про це написав у Twitter журналіст ВВС Рос Аткінс.
"Сьогодні я спробую переконати моїх співрозмовників, що краще буде запросити Україну як гостя, звичайно, на наступну зустріч G7, щоб почути думку нового президента", - сказав Туск.
За його словами, Зеленський дуже зацікавлений в участі у зустрічі з лідерами країн G7.
"Я говорив з ним про це два дні тому, і я знаю, він дуже зацікавлений", - сказав Туск.
Нагадаємо, що раніше президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що пишається Україною і готовий допомагати їй в майбутньому.
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