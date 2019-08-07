Туск: в Брюсселі мене називали проукраїнським "маніяком". Я пишаюся цим
"Це, напевно, мій останній візит в Україну в якості глави Європейської ради. Я пишаюся тим, що мав можливість працювати з вами в контексті спільності наших інтересів і цінностей. Я буду залишатися вашим другом і союзником незалежно від того, ким буду в майбутньому", - сказав Туск, виступаючи українською на брифінгу після зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.
Він зазначив, що завжди намагався підтримувати Україну в Європі, а Європу в Україні.
"У моїх очах ви всі герої. Саме так я бачив вас під час Революції гідності на Майдані, а також потім, коли ви захищали суверенітет і цілісність вашої країни і одночасно будували сучасну державу і впроваджували демократичні стандарти", - сказав президент Євроради.
Туск підкреслив, що Україна вистояла всупереч бідності, війни і важким реформам, і ЄС повинен пишатися таким партнером.
"Я робив усе можливе, щоб прискорити процес інтеграції України з рештою Європи. Чи не все вдалося, не завжди я був таким ефективним, як хотів. Вибачте мене, друзі", - сказав він.
"У Брюсселі дехто дивився на мене як на проукраїнського маніяка. Не раз мені говорили це прямо в очі. Чесно кажучи, я дуже пишаюся цим епітетом. Можете завжди на мене розраховувати", - сказав Туск.
Нагадаємо, що новим президентом Євроради обраний в.о. прем'єр-міністра Бельгії Шарль Мішель. Він вступить на посаду з 1 грудня 2019 року.
Раніше, під час візиту до Брюсселя екс-президент Петро Порошенко вручив орден Ярослава Мудрого президенту Європейської Ради Дональду Туску.
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