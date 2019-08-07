Туск: в Брюсселі мене називали проукраїнським "маніяком". Я пишаюся цим

"Я буду залишатися вашим другом і союзником незалежно від того, ким буду в майбутньому"

Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що пишається Україною і готовий допомагати їй в майбутньому.

"Це, напевно, мій останній візит в Україну в якості глави Європейської ради. Я пишаюся тим, що мав можливість працювати з вами в контексті спільності наших інтересів і цінностей. Я буду залишатися вашим другом і союзником незалежно від того, ким буду в майбутньому", - сказав Туск, виступаючи українською на брифінгу після зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

Він зазначив, що завжди намагався підтримувати Україну в Європі, а Європу в Україні.

"У моїх очах ви всі герої. Саме так я бачив вас під час Революції гідності на Майдані, а також потім, коли ви захищали суверенітет і цілісність вашої країни і одночасно будували сучасну державу і впроваджували демократичні стандарти", - сказав президент Євроради.

Туск підкреслив, що Україна вистояла всупереч бідності, війни і важким реформам, і ЄС повинен пишатися таким партнером.

"Я робив усе можливе, щоб прискорити процес інтеграції України з рештою Європи. Чи не все вдалося, не завжди я був таким ефективним, як хотів. Вибачте мене, друзі", - сказав він.

"У Брюсселі дехто дивився на мене як на проукраїнського маніяка. Не раз мені говорили це прямо в очі. Чесно кажучи, я дуже пишаюся цим епітетом. Можете завжди на мене розраховувати", - сказав Туск.

Нагадаємо, що новим президентом Євроради обраний в.о. прем'єр-міністра Бельгії Шарль Мішель. Він вступить на посаду з 1 грудня 2019 року.

Раніше, під час візиту до Брюсселя екс-президент Петро Порошенко вручив орден Ярослава Мудрого президенту Європейської Ради Дональду Туску.