Порошенко вручив Туску орден

Президент Петро Порошенко під час візиту до Брюсселя в понеділок вручив орден Ярослава Мудрого президенту Європейської Ради Дональду Туску.

"Гордий можливості нагородити великого друга України президента Європейської Ради Дональда Туска високою державною нагородою орденом Ярослава Мудрого", - прокоментував Порошенко на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Президент України подякував Туску "за глибоке розуміння і надійну підтримку України та українців на нашому спільному шляху повернення в єдину родину європейських народів та відстоювання нашого суверенітету та територіальної цілісності".

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав указ про нагородження орденами низки чиновників і громадянських діячів. Зокрема глава держави нагородив міністра культури Євгена Нищук, декількох своїх радників і прес-секретаря.