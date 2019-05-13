Порошенко вручив Туску орден
"Гордий можливості нагородити великого друга України президента Європейської Ради Дональда Туска високою державною нагородою орденом Ярослава Мудрого", - прокоментував Порошенко на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Європейська правда".
Президент України подякував Туску "за глибоке розуміння і надійну підтримку України та українців на нашому спільному шляху повернення в єдину родину європейських народів та відстоювання нашого суверенітету та територіальної цілісності".
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав указ про нагородження орденами низки чиновників і громадянських діячів. Зокрема глава держави нагородив міністра культури Євгена Нищук, декількох своїх радників і прес-секретаря.
Додамо, що Президент України Петро Порошенко присвоїв главі Служби безпеки України Василю Грицаку звання Герой України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Кількість постраждалих через зіткнення у Венесуелі зростає, - ФОТО (оновлено)
- ВІДЕО Дебати на Олімпійському: НАЖИВО
- ВІДЕО Порошенко проводить мітинг на Майдані. До акції долучився Парубій, - НАЖИВО
- Чудеса православні або битва Патріархів
- Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулеткуЗеленський сідає в крісло Банкової без історії (бекграунду) за плечима, а відповідно може сконструювати свою власну. Чи вдасться її зробити успішною молодому "вже-політику" – питання часу. А поки замість ворожіння на кавовій гущі, погляньмо на ті напрями зовнішньої політики, де перешкоди можуть стати шансами