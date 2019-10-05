Порошенко нагородив орденами міністра культури, своїх радників і прес-секретаря
Відповідний указ опублікований на сайті президента, інформує "Громадське".
Так, Нищук отримав орден князя Ярослава Мудрого V ступеня. Таку ж нагороду Порошенко присвоїв Юрію Оніщенку, керівнику Головного департаменту Адміністрації президента.
Речник президента Святослав Цеголко отримав орден "За заслуги" ІІ ступеня. Такий же орден отримали віце-прем’єр, міністр економічного розвитку Степан Кубів, заступник глави АП Костянтин Єлісєєв, голова Донецької облдержадміністрації Олександр Куць, глава Київської ОДА Олександр Терещук, а також радники президента — Руслан Демченко і Олег Медведєв, який був радником поза штатом і працював спікером передвиборчого штабу Порошенка.
Повний список нагороджених можна подивитися тут.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко присвоїв главі Служби безпеки України Василю Грицаку звання Герой України.
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