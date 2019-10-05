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Порошенко нагородив орденами міністра культури, своїх радників і прес-секретаря

Нищук отримав орден князя Ярослава Мудрого V ступеня
Президент Петро Порошенко підписав указ про нагородження орденами низки чиновників і громадянських діячів. Зокрема глава держави нагородив міністра культури Євгена Нищук, декількох своїх радників і прес-секретаря.
Порошенко нагородив орденами міністра культури, своїх радників і прес-секретаря Фото: reuters.com

Відповідний указ опублікований на сайті президента, інформує "Громадське".

Так, Нищук отримав орден князя Ярослава Мудрого V ступеня. Таку ж нагороду Порошенко присвоїв Юрію Оніщенку, керівнику Головного департаменту Адміністрації президента.

Речник президента Святослав Цеголко отримав орден "За заслуги" ІІ ступеня. Такий же орден отримали віце-прем’єр, міністр економічного розвитку Степан Кубів, заступник глави АП Костянтин Єлісєєв, голова Донецької облдержадміністрації Олександр Куць, глава Київської ОДА Олександр Терещук, а також радники президента — Руслан Демченко і Олег Медведєв, який був радником поза штатом і працював спікером передвиборчого штабу Порошенка.

Повний список нагороджених можна подивитися тут.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко присвоїв главі Служби безпеки України Василю Грицаку звання Герой України.

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10 05 2019 17:17
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