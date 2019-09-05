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Глава СБУ Василь Грицак став Героєм України

Указ про присвоєння звання опублікований на сайті президента Порошенка
Президент України Петро Порошенко присвоїв главі Служби безпеки України Василю Грицаку звання Герой України.
Глава СБУ Василь Грицак став Героєм України Фото:antikor.com.ua

"Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Василю Грицаку - Голові Служби безпеки України", - йдеться в документі.

Звання присвоєно "за самовіддане служіння Українському народу, видатний особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України".

Також сьогодні Порошенко підписав ще два укази про присвоєння звання "Герой України" посмертно - полковнику Андрію Соколенку та громадському діячеві, волонтеру Дмитру Гончаренку.

Нагадаємо, що раніше Служба безпеки України спростувала інформацію про відставку її голови Василя Грицака.

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09 05 2019 18:22
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