ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко присвоїв главі Служби безпеки України Василю Грицаку звання Герой України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Глава СБУ Василь Грицак став Героєм України
Указ про присвоєння звання опублікований на сайті президента Порошенка
Фото:antikor.com.ua
"Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Василю Грицаку - Голові Служби безпеки України", - йдеться в документі.
Звання присвоєно "за самовіддане служіння Українському народу, видатний особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України".
Також сьогодні Порошенко підписав ще два укази про присвоєння звання "Герой України" посмертно - полковнику Андрію Соколенку та громадському діячеві, волонтеру Дмитру Гончаренку.
Нагадаємо, що раніше Служба безпеки України спростувала інформацію про відставку її голови Василя Грицака.
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09 05 2019 18:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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