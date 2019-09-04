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СБУ: Грицак не подавав у відставку

Чутки про звільнення голови СБУ назвали фейком
Служба безпеки України спростувала відставку її голови Василя Грицака.
СБУ: Грицак не подавав у відставку Фото:antikor.com.ua

"Служба безпеки України спростовує інформацію, яка активно поширюється, зокрема, підконтрольними РФ інформаційними ресурсами, про ініціювання головою СБУ Грицаком В.С. звільнення із займаної посади за власним бажанням", - повідомляє СБУ на своїй сторінці у Facebook.

СБУ стверджує, що це фейк, спрямований на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в Україні в умовах виборчого процесу.

"Якщо я прийму таке рішення, то першим про це повідомить офіційний сайт Служби безпеки України. З розумінням ставлюся до нетерпіння своїх російських візаві. За останні чотири роки Служба навчилася професійно перегравати спецслужби РФ, завдаючи їм болючих ударів. Будемо продовжувати це робити, незважаючи на всі російські фейки і чутки", - сказав Грицак.

Нагадаємо, що кандидат у президенти Анатолій Гриценко заявляє, що змушений скасувати зустріч із виборцями в Маріуполі через дії Служби безпеки України.

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09 04 2019 13:45
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