СБУ: Грицак не подавав у відставку

Служба безпеки України спростувала відставку її голови Василя Грицака.

"Служба безпеки України спростовує інформацію, яка активно поширюється, зокрема, підконтрольними РФ інформаційними ресурсами, про ініціювання головою СБУ Грицаком В.С. звільнення із займаної посади за власним бажанням", - повідомляє СБУ на своїй сторінці у Facebook.

СБУ стверджує, що це фейк, спрямований на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в Україні в умовах виборчого процесу.

"Якщо я прийму таке рішення, то першим про це повідомить офіційний сайт Служби безпеки України. З розумінням ставлюся до нетерпіння своїх російських візаві. За останні чотири роки Служба навчилася професійно перегравати спецслужби РФ, завдаючи їм болючих ударів. Будемо продовжувати це робити, незважаючи на всі російські фейки і чутки", - сказав Грицак.

Нагадаємо, що кандидат у президенти Анатолій Гриценко заявляє, що змушений скасувати зустріч із виборцями в Маріуполі через дії Служби безпеки України.