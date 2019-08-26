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The Guardian: Трамп посварився з лідерами G7 через Росію

Його позицію підтримав тільки Конте, Абе був нейтральним, інші виступили проти
Президент США Дональд Трамп під час вечері лідерів "Великої сімки" у Франції наполегливо пропонував повернути Росію до складу групи, але отримав підтримку з цього питання тільки від прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте.
The Guardian: Трамп посварився з лідерами G7 через Росію Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе зайняв нейтральну позицію, а інші лідери - прем'єр Великобританії Борис Джонсон, канцлер Німеччини Анґела Меркель, прем'єр Канади Джастін Трюдо, голова Євроради Дональд Туск і президент Франції Еммануель Макрон - рішуче виступили проти ініціативи Трампа, повідомляє LB.ua з посиланням на The Guardian.

Вони заявили, що G7 є "сім'єю, клубом, спільнотою ліберальних демократій", до яких Володимир Путін не належить. Але для Трампа, як сказало джерело газети, "це не дуже важливо, він не поділяє цю точку зору".

Він заявив, що присутність Росії необхідна для обговорення питань, пов'язаних з Іраном, Сирією і КНДР.

Нагадаємо, що президенти Франції і США Емманюель Макрон та Дональд Трамп провели у французькому Біарріці незаплановану зустріч перед початком саміту "Групи семи" (G7).

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