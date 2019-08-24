НОВИНИПрезиденти Франції і США Емманюель Макрон та Дональд Трамп провели у французькому Біарріці незаплановану зустріч перед початком саміту "Групи семи" (G7)Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Макрон і Трамп провели незаплановану зустріч перед початком саміту G7
Лідери зустрілися за неформальним обідом на терасі готелю
Фото: en24.news
Лідери зустрілися за неформальним обідом на терасі готелю, повідомляє Укрінформ.
Зустріч відбулася на тлі загострення суперечностей між сторонами, коли Франція запровадила податки щодо американських технічних гігантів. У відповідь Трамп заявив про намір запровадити 100% мита на експорт французьких вин.
Як повідомляв Укрінформ, лідери за результатами саміту у Біарріці 24-26 серпня не ухвалюватимуть підсумкове комюніке. Таке рішення ухвалив президент Франції, яка головує у G7. Це пов'язано із значними розбіжностями між лідерами щодо головних геополітичних проблем.
Нагадаємо, що президент Європейської ради Дональд Туск запропонував запросити Україну на наступний саміт "Великої сімки" (G7).
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