Макрон і Трамп провели незаплановану зустріч перед початком саміту G7

Президенти Франції і США Емманюель Макрон та Дональд Трамп провели у французькому Біарріці незаплановану зустріч перед початком саміту "Групи семи" (G7)

Лідери зустрілися за неформальним обідом на терасі готелю, повідомляє Укрінформ.

Зустріч відбулася на тлі загострення суперечностей між сторонами, коли Франція запровадила податки щодо американських технічних гігантів. У відповідь Трамп заявив про намір запровадити 100% мита на експорт французьких вин.

Як повідомляв Укрінформ, лідери за результатами саміту у Біарріці 24-26 серпня не ухвалюватимуть підсумкове комюніке. Таке рішення ухвалив президент Франції, яка головує у G7. Це пов'язано із значними розбіжностями між лідерами щодо головних геополітичних проблем.

Нагадаємо, що президент Європейської ради Дональд Туск запропонував запросити Україну на наступний саміт "Великої сімки" (G7).