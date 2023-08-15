Держдеп США відреагував на провокації росії щодо турецького судна

Представник Держдепу США заявив, що такі провокації ще раз підтверджують відповідальність москви за те, що зерно не потрапляє туди, куди воно має бути доставлене

Державний департамент США засудив провокаційні дії флоту рф щодо турецького суховантажного судна "Сукра Окан" у Чорному морі, який прямував до українського порту Ізмаїл, розцінивши як "неприйнятну ескалацію".



Про це заявив представник Держдепу США Ведант Пател, повідомляє "Голос Америки".

Заступник представника зовнішньополітичного відомства США нагадав, що, за даними Міністерства закордонних справ України, з моменту припинення участі рф у Чорноморській зерновій ініціативі країна-агресор атакувала 26 об'єктів української портової інфраструктури та знищила понад 220 тисяч тонн зерна.

Представник Держдепу додав, що Вашингтон продовжує уважно стежити за цією ситуацією.

"І ми, звичайно ж, стурбовані тим, що російські військові можуть розширити свої цілі стосовно українських зернових об'єктів, включивши до них напади на цивільні судна у Чорному морі", - сказав він.



Пател наголосив, що рф має "негайно знову приєднатися до Чорноморської зернової ініціативи".

Нагадаємо, у Міноборони рф 13 серпня заявили про те, що зупинили в Чорному морі іноземне судно, яке йшло до порту Ізмаїл на Одещині.