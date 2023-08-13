У Чорному морі росіяни зупинили вантажне судно, що прямувало в український порт

Зранку 13 серпня в південно-західній частині Чорного моря росіяни зупинили вантажне судно "Сукра Окан" під прапором Палау.

Міноборони рф заявило, що зупинило у Чорному морі іноземне судно. Воно нібито йшло у порт Ізмаїла в Одеській області.

Про це повідомило Міноборони рф.

За словами росіян, о 6:40 13 серпня в південно-західній частині Чорного моря було зафіксоване вантажне судно "Сукра Окан" під прапором Палау, яке йшло в український порт.

"Для примусової зупинки судна з російського бойового корабля було відкрито попереджувальний вогонь з автоматичної стрілецької зброї", - стверджують у Міноборони рф.

Як кажуть у рф, з метою огляду суховантажного судна з борту патрульного корабля "Василий Быков" було піднято гелікоптер Ка-29 з групою російських військових, які потім нібито висадилося на іноземне судно та перевірило його.

"Після завершення роботи оглядової групи на борту "Сукра Окан" судно продовжило рух до порту Ізмаїл", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, росія оголосила про свій вихід з "зернової угоди"через нібито невиконання її вимог. При цьому російські окупанти почали обстрілювати Одесу, атакуючи порт та портову інфраструктуру.

Останнє судно з українською продукцією вийшло з порту Одеси 16 липня.

Військово-морські сили ЗСУ 10 серпня оголосили, що Україна відкрила коридори у Чорному морі для торговельних суден.