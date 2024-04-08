путін прорахувався на кордоні Фінляндії – Politico

росія не має достатньої кількості військ, щоб залякувати Фінляндію.

Президент росії владімір путін нещодавно знову пригрозив розмістити війська біля кордону з Фінляндією. Це серйозне брязкання зброєю, враховуючи, що протяжність кордону становить понад 1300 кілометрів. І, звісно, Фінляндія зараз перебуває під захистом союзників по НАТО, а отже, погроза путіна навряд чи викличе якісь екзистенціальні побоювання.

Про це пише Politico.

"У нас там [на кордоні з Фінляндією] не було військ, тепер будуть", — сказав путін.

Але проблема з постійним залякуванням полягає в тому, що це вимагає значних ресурсів. Якщо росія хоче налякати Фінляндію, розмістивши війська на кордоні, їй потрібно мати у своєму розпорядженні багато військ. А в росії їх просто немає.

"У росіян не буде ресурсів для створення інфраструктури, виробництва нового важкого озброєння і залучення значної кількості військ до нашого кордону до 2030 року", — повідомив генерал-майор у відставці, колишній начальник фінської воєнної розвідки й нещодавно обраний депутат фінського парламенту Пекка Товері.

Тому не дивно, що фінські лідери спокійно відреагували на заяву путіна про збільшення присутності російських збройних сил. Цього разу він перебільшив міць російської армії й недооцінив здатність західних політиків зрозуміти просту істину. Але ризик російської агресії залишатиметься, оскільки навряд чи росія кардинально зміниться в найближчому майбутньому.

Фінське Міністерство внутрішніх справ заявило, що не відкриватиме кордон з російською федерацією тому, що ситуація на кордоні не змінилася.