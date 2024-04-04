У Фінляндії передумали відкривати кордон з росією

Сьогодні фінське Міністерство внутрішніх справ заявило, що не відкриватиме кордон з російською федерацією тому, що ситуація на кордоні не змінилася.

Про це повідомляє фінський мовник Yle.

"Навесні не було отримано жодних фактів, на підставі яких можна було б вважати, що ситуація істотно змінилася", - сказала глава МВС Марі Рантанен.

Прикордонні пункти пропуску мали відкритись 15 квітня, але не відкриватимуть до того часу, поки не буде ухвалено протилежне рішення.

В міністерстві нагадали, що спрямована міграція є одним зі способів тиску кремля на безпеку і соціальну стабільність Фінляндії та ЄС.

Нагадаємо, що кордон між Фінляндією і росією закрили в листопаді 2023 року на два тижні, через зростання шукачів притулку, які прибували з росії.

Пізніше фінська влада вирішила 14 грудня відкрити два прикордонні пункти: Вааліма і Ніірала. Проте першого ж дня з боку росії прибули понад 100 прохачів притулку і після цього Фінляндія закрила кордон.