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У Фінляндії передумали відкривати кордон з росією

04 квітня 2024, 15:47
У Фінляндії передумали відкривати кордон з росією
Фото: korrespondent.net
Сьогодні фінське Міністерство внутрішніх справ заявило, що не відкриватиме кордон з російською федерацією тому, що ситуація на кордоні не змінилася.

Про це повідомляє фінський мовник Yle.

"Навесні не було отримано жодних фактів, на підставі яких можна було б вважати, що ситуація істотно змінилася", - сказала глава МВС Марі Рантанен.

Прикордонні пункти пропуску мали відкритись 15 квітня, але не відкриватимуть до того часу, поки не буде ухвалено протилежне рішення.

В міністерстві нагадали, що спрямована міграція є одним зі способів тиску кремля на безпеку і соціальну стабільність Фінляндії та ЄС. 

Нагадаємо, що кордон між Фінляндією і росією закрили в листопаді 2023 року на два тижні, через зростання шукачів притулку, які прибували з росії. 

Пізніше фінська влада вирішила 14 грудня відкрити два прикордонні пункти: Вааліма і Ніірала. Проте першого ж дня з боку росії прибули понад 100 прохачів притулку і після цього Фінляндія закрила кордон.

 
РосіякордонФінляндія

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