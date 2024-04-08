росія шукає бензин у Казахстані на випадок дефіциту – Reuters

За словами джерел, москва попросила Казахстан створити аварійний резерв у 100 тисяч метричних тонн бензину.

росія попросила Казахстан бути готовим поставити їй 100 тисяч тонн бензину в разі дефіциту, який посилюється атаками українських безпілотників і перебоями в роботі.

Про це повідомляє Reuters.

Одне з джерел видання повідомило, що угоду з використання запасів для росії вже узгоджено.

За словами джерел, москва попросила Казахстан створити аварійний резерв у 100 тисяч метричних тонн бензину, готових до поставок у росію.

Сусідня білорусь також погодилася допомогти росії з поставками бензину.

Станом на кінець березня внаслідок атак безпілотників було виведено з ладу близько 14% російських потужностей з первинної переробки нафти. Поки що влада заявляє, що ситуація на внутрішніх ринках палива стабільна, а запаси досить великі.

росія зазвичай є нетто-експортером палива і постачальником на міжнародні ринки, але перебої в роботі нафтопереробних заводів змушують нафтові компанії імпортувати.

Москва ввела заборону на експорт бензину на шість місяців з 1 березня, щоб запобігти гострому дефіциту пального, хоча вона не поширюється на очолюваний москвою Євразійський економічний союз, включно з Казахстаном, а також на деякі країни, як-от Монголія, з якими в неї є міжурядові угоди про постачання пального.

Однак, за словами трейдерів, заборона може бути розширена, якщо ситуація в Росії погіршиться.

Із січня Україна посилила атаки на російську нафтову інфраструктуру, завдавши ударів по великих нафтопереробних заводах з метою завдання шкоди забезпеченню російської армії.

російські нафтові компанії стикаються з труднощами в ремонті нафтопереробних заводів, побудованих за допомогою американських та європейських інжинірингових компаній. За підрахунками Reuters, атаки змусили російські НПЗ закрити близько 14% потужностей у першому кварталі.