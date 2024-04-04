Санкції США заважають росії ремонтувати НПЗ – Reuters

Труднощі погіршуються атаками українських дронів, які цього року вразили щонайменше дюжину російських НПЗ.

російські нафтові компанії стикаються з труднощами в ремонті нафтопереробних заводів, побудованих за допомогою американських та європейських інжинірингових компаній.

Про це повідомляє Reuters.

За словами джерел у галузі, труднощі погіршуються атаками українських дронів, які цього року вразили щонайменше дюжину російських НПЗ. За підрахунками Reuters, атаки змусили російські НПЗ закрити близько 14% потужностей у першому кварталі.

"Якщо потік дронів продовжиться такими темпами, а російська протиповітряна оборона не покращиться, Україна зможе скоротити обсяги нафтопереробки в росії швидше, ніж російські фірми зможуть їх відремонтувати", - сказав Сергій Вакуленко, експерт із російської енергетичної галузі та науковий співробітник Фонду Карнегі.

Міністр енергетики рф Микола Шульгінов заявив, що всі НПЗ будуть відремонтовані до червня, не уточнивши подробиць.

Сполучені Штати та їхні союзники ввели санкції щодо тисяч російських компаній після вторгнення в Україну, і близько 1000 компаній оголосили про свій вихід з країни.

За даними більш ніж десяти російських галузевих джерел, західні компанії, такі як UOP та швейцарська інжинірингова група ABB, за останні два десятиліття поставили технології та програмне забезпечення на всі 40 найбільших нафтопереробних заводів росії. На кожному НПЗ є поєднання російського та зарубіжного обладнання.

ABB підтвердила агентству Reuters, що припинила приймати нові замовлення в росії після початку війни в лютому 2022 року і не планує повертатися до росії після виконання контрактних зобов'язань.

Компанія UOP, транснаціональна нафтова інжинірингова компанія, пішла з росії після того, як ця країна вторглася в Україну в лютому 2022 року.

Як і в США, ціна на бензин у росії є політично чутливим питанням, і влада намагається обмежити зростання цін. Нещодавні заходи включали запровадження в лютому заборони на експорт бензину терміном на 6 місяців.

Україна заявляє, що атакує російські НПЗ, бо хоче підірвати військову машину кремля, скорочуючи державні доходи та скорочуючи постачання армії паливом.

"Дрони в десятки, якщо не сотні разів дешевше за вартість ремонту, що важливо у війні на виснаження", - сказав Вакуленко, колишній керівник стратегічного відділу російської енергетичної компанії "Газпром нафта". Він залишив фірму та росію за кілька днів після початку війни проти України.

росія є другим за величиною експортером нафти у світі. Після того як західні країни ввели санкції проти москви, вона перенаправила більшу частину свого експорту нафти та нафтопродуктів до Азії та Африки.

Якщо москва зіткнеться із різким скороченням обсягів нафтопереробки, вона буде змушена скоротити експорт палива на користь сирої нафти, вважають понад 10 російських нафтотрейдерів.

росія постачає нафту лише декільком великим покупцям, таким як Китай, Індія та Туреччина, але її портфель покупців палива порівняно ширший, оскільки вона може постачати нафту дрібнішим споживачам в Африці та Південній Америці.

Нафтопереробна промисловість росії бере свій початок у 1940-х роках, коли Сполучені Штати постачали обладнання за програмою ленд-лізу під час Другої світової війни.

Після розпаду Радянського Союзу російські нафтові компанії інвестували десятки мільярдів доларів у модернізацію за допомогою таких компаній, як UOP та ABB.

США ввели санкції проти компаній у всьому світі, у тому числі в Туреччині, щоб запобігти передачі технологій до росії.

Країнам, які знаходяться під західними санкціями, таким як росія та Іран, вже давно вдалося знайти лазівки для отримання запасних частин для техніки західного виробництва, як-от літаки або автомобілі.

Але нафтопереробне обладнання зустрічається набагато рідше і більш спеціалізоване. Західні фірми посилили перевірки, щоб перешкодити росії імпортувати запасні частини через треті країни, повідомило одне з п'яти джерел.

Нагадаємо, Україна завдала масштабного удару по території росії за допомогою дронів. У Татарстані пошкоджено третій за величиною російський НПЗ та виробництво "Шахедів".