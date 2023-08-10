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ПОЛІТИКА

Україна відкрила у Чорному морі коридори для цивільних торговельних суден

10 серпня 2023, 13:43
Україна відкрила у Чорному морі коридори для цивільних торговельних суден
Фото: з вільних джерел
Ними, насамперед, хочуть вивести судна, які опинились в блокаді ще на початку вторгнення.

Військово-морські сили України оголосили тимчасові коридори для руху торгівельних суден, що прямують до або з  портів України в Чорному морі.

Про це повідомили у пресслужбі ВМС ЗСУ.

Нові тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України визначені наказом навігаційного доручення ВМС ЗСУ №6 від 08.08.2023.

При цьому наголошено, що протягом всіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку російської федерації.

"Раніше дані маршрути вже були запропоновані Україною у зверненні до Міжнародної морської організації (IMO). Рада Міжнародної морської організації визнала право України на вільне торговельне судноплавство, яке гарантовано міжнародним морським правом", - заявили в командуванні.

Зокрема, ММО закликала росію дотримуватися міжнародних конвенцій та припинити загрози торгівельному  судноплавству в Чорному морі.

Згадані маршрути в першу чергу використовуватимусь для виходу цивільних суден, що перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення росії – 24 лютого 2022 року. До проходу маршрутами допускатимуться судна, власники/капітани яких офіційно підтверджують готовність до плавання в поточних умовах.

Нагадаємо, росія оголосила про свій вихід з "зернової угоди"через нібито невиконання її вимог. При цьому російські окупанти почали обстрілювати Одесу, атакуючи порт та портову інфраструктуру.

Останнє судно з українською продукцією вийшло з порту Одеси 16 липня.

зернова угодаморські порти

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