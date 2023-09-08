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Британська розвідка буде спостерігати за Чорним морем для захисту суден зі зерном

08 вересня 2023, 11:44
Британська розвідка буде спостерігати за Чорним морем для захисту суден зі зерном
Фото: censor.net.ua
Британія використає дані військової розвідки і спостереження для моніторингу російської діяльності в Чорному морі, щоб стримувати російські удари по цивільних кораблях.

Про це повідомляє Sky News.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про низку заходів, які допоможуть світу боротися з використанням зерна як зброї путіним.

"Британія використовуватиме дані військової розвідки та спостереження для моніторингу російської діяльності у Чорному морі, щоб стримувати будь-які російські удари по цивільних суднах, що транспортують зерно", - заявив Сунак.

Британія також прийме міжнародний саміт з продовольчої безпеки в кінці цього року і збільшить підтримку вразливих верств населення, які найбільше постраждали внаслідок зростання цін на продукти харчування.

Світові лідери мають чітко дати зрозуміти, що вони розглядають рішення путіна відмовитися від Чорноморської зернової ініціативи як крок до ізоляціонізму і погодитися захистити тих, кого це рішення торкнулося.

Саміт з продовольчої безпеки, що відбудеться в Лондоні 20 листопада, об’єднає уряди, міжнародні організації та компанії задля боротьби з причинами відсутності продовольчої безпеки та недоїдання, повідомили в офісі прем’єр-міністра.

Британіябританська розвідказернова угодаЧорне море росія

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