Ердоган закликає G20 задовольнити вимоги росії щодо зернової угоди – Bloomberg
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликає лідерів країн G20 задовольнити деякі вимоги росії щодо відновлення зернової угоди.
Про це повідомляє Bloomberg.
Ердоган, який допоміг укласти початкову Чорноморську зернову ініціативу в 2022 році, докладає зусиль на зустрічах за зачиненими дверима з лідерами під час саміту G20 у Нью-Делі.
Хоча зусилля Туреччини навряд чи вплинуть на союзників України — США і країни Європи, прийняття Ердоганом вимог росії підкреслює виклики, з якими він зіштовхнувся у своїх спробах "балансувати" між сторонами на тлі вторгнення Москви в Україну. Туреччина прагне відновити поставки у межах угоди, підтриманої ООН, з якої москва вийшла в липні, але Ердогану не вдалося переконати главу кремля владіміра путіна повернутися до зернової ініціативи на нещодавніх переговорах у Сочі.
Туреччина закликає світових лідерів сприяти страхуванню російського експорту продовольства і добрив, а також знову підключити москву до системи SWIFT для міжнародних платежів, за словами трьох турецьких чиновників, знайомих з ходом переговорів.
США та їхні союзники відкидають твердження кремля про те, що ці заходи обмежують експорт сільськогосподарської продукції з рф, і поки що чинять опір закликам до послаблення санкцій.
За словами кількох європейських дипломатів, росія поки що відкинула запропонований ООН компроміс, який полягав би у створенні дочірньої компанії підсанкційного державного сільськогосподарського банку "Россельхозбанк" і наданні їй доступу до системи SWIFT. За їхніми словами, Туреччина часто згадує про стан переговорів про зернову угоду під час зустрічей. Анкара намагається знайти консенсус, щоб відновити угоду, додав чиновник з Індії.
Невизначеність щодо майбутнього поставок від одного з найбільших світових експортерів зерна призвела до тижневої нестабільності світових цін на пшеницю, а також до сплеску військової напруги у Чорному морі та навколо нього.
За словами чиновників, Туреччина каже своїм партнерам, що шлях до відновлення угоди - це послаблення деяких санкцій, які, як стверджує москва, заважають їй імпортувати сільськогосподарське обладнання, таке як трактори або запчастини до них.