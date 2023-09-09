Ердоган закликає G20 задовольнити вимоги росії щодо зернової угоди – Bloomberg

Туреччина заявила своїм партнерам, що шлях до відновлення угоди — це послаблення деяких санкцій.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликає лідерів країн G20 задовольнити деякі вимоги росії щодо відновлення зернової угоди.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ердоган, який допоміг укласти початкову Чорноморську зернову ініціативу в 2022 році, докладає зусиль на зустрічах за зачиненими дверима з лідерами під час саміту G20 у Нью-Делі.

Хоча зусилля Туреччини навряд чи вплинуть на союзників України — США і країни Європи, прийняття Ердоганом вимог росії підкреслює виклики, з якими він зіштовхнувся у своїх спробах "балансувати" між сторонами на тлі вторгнення Москви в Україну. Туреччина прагне відновити поставки у межах угоди, підтриманої ООН, з якої москва вийшла в липні, але Ердогану не вдалося переконати главу кремля владіміра путіна повернутися до зернової ініціативи на нещодавніх переговорах у Сочі.

Туреччина закликає світових лідерів сприяти страхуванню російського експорту продовольства і добрив, а також знову підключити москву до системи SWIFT для міжнародних платежів, за словами трьох турецьких чиновників, знайомих з ходом переговорів.

США та їхні союзники відкидають твердження кремля про те, що ці заходи обмежують експорт сільськогосподарської продукції з рф, і поки що чинять опір закликам до послаблення санкцій.

За словами кількох європейських дипломатів, росія поки що відкинула запропонований ООН компроміс, який полягав би у створенні дочірньої компанії підсанкційного державного сільськогосподарського банку "Россельхозбанк" і наданні їй доступу до системи SWIFT. За їхніми словами, Туреччина часто згадує про стан переговорів про зернову угоду під час зустрічей. Анкара намагається знайти консенсус, щоб відновити угоду, додав чиновник з Індії.

Невизначеність щодо майбутнього поставок від одного з найбільших світових експортерів зерна призвела до тижневої нестабільності світових цін на пшеницю, а також до сплеску військової напруги у Чорному морі та навколо нього.

За словами чиновників, Туреччина каже своїм партнерам, що шлях до відновлення угоди - це послаблення деяких санкцій, які, як стверджує москва, заважають їй імпортувати сільськогосподарське обладнання, таке як трактори або запчастини до них.