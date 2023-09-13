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ПОЛІТИКА

З липня росія знищила 280 тисяч тонн зерна в дунайських портах – FT

13 вересня 2023, 16:10
З липня росія знищила 280 тисяч тонн зерна в дунайських портах – FT
Фото: stratsisincite.wordpress.com
Україна виробляє половину світового експорту олії та 10% пшениці.

Після виходу росіян із "зернової угоди" окупанти почали регулярно атакувати українські порти ракетами й дронами. Від липня росіяни знищили 280 тисяч тонн зерна, що зберігалося в південних регіонах.

Про це пише Financial Times із посиланням на дані уряду Великої Британії.

Україна виробляє половину світового експорту олії та 10% пшениці. За останні 12 місяців через Дунай вдалося експортувати майже 35 мільйонів тонн зерна. Разом із залізничними перевезеннями через Європу це забезпечило життєво важливу економічну підтримку країни.

За даними FT, альтернативні маршрути експорту зерна стали нагальним питанням.

"Українським фермерам стає безглуздо садити врожай, оскільки вони просто втрачають гроші", — сказав Євген Осипов, генеральний директор компанії "Кернел". За його прогнозами, високі витрати підірвуть виробництво зерна в Україні та призведуть до скорочення у 2024 році експорту вдвічі проти торішнього рівня.

Президент Асоціації міжнародних експедиторів Віктор Берестенко припускає, що експорт тонни зерна до Єгипту через Дунай коштує приблизно $116 проти приблизно $69 до вторгнення росії минулого року.

Українські фермери та відправники вантажів кажуть, що потужності Дунаю можна розширювати.

"Перевага Дунаю в тому, що тут є безліч місць для завантаження, а інфраструктура розподілена, — сказав генеральний директор компанії "Нібулон" Андрій Вадатурський. — Це також означає, що Україна не не танцює під дудку росії".

17 липня 2023 року росія оголосила про вихід із "зернової угоди". Уже 19 липня російські війська атакували портову інфраструктуру Одеси й області, поціливши в зерновий та олійний термінали. Після цього росія почала систематично обстрілювати зернову інфраструктуру України. 10 серпня Україна оголосила про тимчасові морські коридори для торгових суден.

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