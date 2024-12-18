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Держдеп: військової допомоги США Києву вистачить до кінця 2025 року

18 грудня 2024, 08:17
Держдеп: військової допомоги США Києву вистачить до кінця 2025 року
Фото: DW
Останню військову допомогу Вашингтон надав менше тижня тому і вона склала $500 млн.

Адміністрація американського президента Джо Байдена і далі надає Україні військову допомогу, а цих обсягів в озброєнні, техніці і матеріалах має вистачити до кінця наступного року. 

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Ми вважаємо, що ресурси, які ми вже надали їм, і які ми відправимо їм до завершення роботи цієї адміністрації, забезпечують їх озброєнням та матеріалами, необхідними для боротьби до кінця 2025 року", - сказав він.

Проте Міллер не уточнив, яка сума залишилася в розпорядженні уряду з масштабного пакету військової допомоги Україні, який навесні ухвалив Конгрес США.

Речник Держдепартаменту послався на те, що питанням щодо допомоги, яка залишилась, займаються в Пентагоні.

В п’ятницю, 13 грудня, США виділили пакет військової допомоги Україні на $500 млн.

 

СШАпідтримка України

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