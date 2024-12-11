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ПОЛІТИКА

Держдепартамент США схвалив продаж Україні супутнього обладнання для техобслуговування F-16

11 грудня 2024, 08:23
Держдепартамент США схвалив продаж Україні супутнього обладнання для техобслуговування F-16
Контракт включає обслуговування, навчання та програмне забезпечення.

Державний департамент Сполучених Штатів погодив продаж Україні послуг із технічного обслуговування винищувачів F-16 на загальну суму 266,4 мільйона доларів.

Про це повідомляється на офіційному сайті Агентства з питань співробітництва у сфері безпеки Пентагону.

Дозвіл передбачає надання необхідних послуг та обладнання для підтримки експлуатації літаків F-16, включно з такими позиціями:

  • система планування місій JMPS;
  • пристрої завантаження ключів AN/PYQ-10 (SKL);
  • програма вдосконалення компонентів двигунів (CIP);
  • запасні частини, витратні матеріали та аксесуари;
  • підтримка ремонту та повернення техніки;
  • програмне забезпечення для озброєння, класифіковані та некласифіковані технічні публікації;
  • інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників, а також інші пов'язані з ними елементи логістики та програмної підтримки,
  • навчання персоналу та технічна підтримка.

Згідно із заявою, ця угода спрямована на посилення обороноздатності України, дозволяючи їй ефективніше реагувати на сучасні та майбутні загрози. Вона також підтримує зовнішньополітичні цілі США та їхні національні інтереси, спрямовані на зміцнення безпеки партнерів у Європі.

Нагадаємо, в Україну вже прибула друга партія F-16 від Данії.

СШАдопомога УкраїніF-16

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