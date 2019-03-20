Держдума створила робочу групу для оцінювання "шкоди" Криму від України
Групу очолить перший заступник голови Держдуми Іван Мельников, йдеться на сайті російського парламенту.
"Будемо переходити до прийняття конкретних рішень, у рамках яких ми постараємося із залученням економістів, вчених, академії наук, за участю представників регіонів, вивчаючи ситуацію і в Криму, і в Севастополі, вийти на підсумковий документ", - заявив на засіданні Держдуми в середу спікер В'ячеслав Володін, який 15 березня вперше виступив з ініціативою виставити Україні рахунок за Крим.
Нагадаємо, у лютому-березні 2014 року Російська Федерація силами Збройних сил РФ окупувала Автономну Республіку Крим та місто Севастополь.
Світова спільнота оголосила анексію незаконною, а Сполучені Штати Америки гарантували, що Крим ніколи не буде визнаний російським.
2014 року Україна оцінила збиток від окупації Криму на трильйон гривень, не враховуючи вартість корисних копалин і втрачену вигоду.
Крим за вкладом в економіку України посідав 11-те місце, Севастополь - останнє. Валовий регіональний продукт Криму й Севастополя разом становив 4% від суми ВРП всіх регіонів.
Раніше, голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що влада України повинна відшкодувати анексованому Криму втрати, які нібито протягом 25 років зазнав півострів від "руйнівної політики".
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