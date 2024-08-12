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Держдума визнала, що російські військові провалили оборону Курщини

12 серпня 2024, 15:55
Держдума визнала, що російські військові провалили оборону Курщини
iakursk.ru
Окупанти заздалегідь не збудували оборону належним чином.

Член комітету з оборони країни-агресорки генерал-лейтенант Андрій Гурулєв звинуватив російських військових у провалі оборони Курської області.

Про це пише The Moscow Times.

Він вказав, що російські військові заздалегідь не підготувалися і не збудували оборону належним чином.
 
Натомість міноборони рф заявило у понеділок про продовження бойових дій у Курській області росії.
 
У зведенні за добу стверджує про нібито "відбиття" семи атак у районах населених пунктів Мартинівка, Бірки та Коренево Курської області та "спроби прориву" вглиб у районі Каучука.
 
А також про вогневі дії в районах Курилівки, Плехово, Любимівки, Суджі, Косиці, Гоголівки, Козачої локні, Михайлівки та Свердляківки.

 

війна в Україніросія окупантиКурська область

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