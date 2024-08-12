Член комітету з оборони країни-агресорки генерал-лейтенант Андрій Гурулєв звинуватив російських військових у провалі оборони Курської області.

Про це пише The Moscow Times.

Він вказав, що російські військові заздалегідь не підготувалися і не збудували оборону належним чином.

Натомість міноборони рф заявило у понеділок про продовження бойових дій у Курській області росії.

У зведенні за добу стверджує про нібито "відбиття" семи атак у районах населених пунктів Мартинівка, Бірки та Коренево Курської області та "спроби прориву" вглиб у районі Каучука.

А також про вогневі дії в районах Курилівки, Плехово, Любимівки, Суджі, Косиці, Гоголівки, Козачої локні, Михайлівки та Свердляківки.