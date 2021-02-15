Держкомпанія з видобутку урану другий рік поспіль звітує про сотні мільйонів збитків

За три квартали 2020 року державне підприємство "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" відзвітувало про чисті збитки на суму 356,9 млн гривень.

Про це свідчить звіт про виконання показників фінансового плану держпідприємства за 9 місяців 2020 року, який проаналізувала експертна організація StateWatch, пише "Економічна правда".

За результатами повного 2019 року Східний ГЗК відзвітував про 680,2 млн грн збитків. У той час як 2018 рік завершений з чистим прибутком у розмірі 49,2 млн грн.

"Відповідно державне підприємство за три квартали минулого року отримало валовий збиток у сумі 167 млн гривень. Так як чистий дохід від реалізації продукції Східного ГЗК склав 1,793 мільярди гривень, а собівартість продукції - 1,960 мільярди", - йдеться у повідомленні.

"Через фінансові негаразди на державному підприємстві зменшується кількість працівників. За підсумками III кварталу 2020 року середня кількість працевлаштованих осіб на Східному ГЗК склала 4931 осіб, це на 358 осіб менше за аналогічний період 2019 року", - додали в StateWatch.

При цьому, середньомісячні витрати оплату праці працівників склали 16,5 тис грн, на адміністративно-управлінський персонал - 30,9 тис грн, тоді як на директора підприємства - 103 тис грн.

Натомість в 2019 році середньомісячні витрати на директора сягнули позначки в 250,3 тис грн

Незважаючи на скорочення персоналу, адміністративні витрати на підприємстві навпаки зросли. І за третій квартал склали 22,3 млн грн, що на 2,9 мільйони більше від планових

"Власний економічний спад на Східному ГЗК пов’язують з іншою державною компанією "Енергоатом". На підприємстві повідомили, що станом на 1 вересня 2020 року заборгованість НАЕК "Енергоатом" за договором постачання уранового концентрату склала 609 млн грн", - пише StateWatch.

У грудні на Східному ГЗК відбувся вимушений простій через фінансову кризу. На початку січня підприємство оголосило про відновлення роботи.

На підприємстві немає повноцінного директора. У серпні виконуючим обов’язки генерального директора держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" Кабмін призначив Антона Бендика.

Згідно біографічної довідки, яка є у розпорядженні StateWatch, Бендик певний період обіймав посаду радника голови правління з фінансового контролю приватного "Концерну АВЕК та КО" у Харкові. Бенефіціаром компанії є народний депутат Олександр Фельдман від фракції "Опозиційна платформа – За життя!", колишній член Партії Регіонів.

До АВЕКу Бендик також відповідав за фінансовий моніторинг у банку "Фінансова ініціатива", який належав агробізнесмену Олегу Бахматюку та був ліквідований НБУ у 2019 році.

У Міністерстві енергетики, яке є відповідальним за діяльність Східного ГЗК, на запит StateWatch повідомили, що річну звітність підприємства за 2020 рік отримають в кінці лютого цього року.

Східний гірничо-збагачувальний комбінат - найбільше в Європі уранодобувне підприємство, яке засноване 1951 року.

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