Держкомтелерадіо у 2020 році не рекомендувало до ввезення 18 російських книжок

Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення (Держкомтелерадіо) у 2020 році не рекомендувало до ввезення в Україну 18 російських книжок, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України та розпалювання ворожнечі.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, згідно з відповіддю Держкомтелерадіо на запит агентства "Інтерфакс-Україна", в 2020 році до переліку книжкових видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, скоєння терористичних актів, посягання на права і свободи людини, ввійшли 18 книжок.

Так, не рекомендовані до ввезення в Україну: Володимир Істархов "Удар русских богов", Фредерик Понс "Месье Путин: Взгляд из Франции", Юрій Мухін "Кто сбил малайзийский "Боинг". Провокация века", Захар Прилєпін "Некоторые не попадут в ад", Володимир Жириновський "Дым над Украиной", Станіслав Смоляков "Я дрался с бандеровцами", Брентон Таррант "Велика заміна до нового порядку", Олівер Стоун "Интервью с Владимиром Путиным", Олександр Жучковський "85 дней Славянска", Михайло Манченко "Посетитель", Мунго Мелвін "История Крыма и Севастополя: От Потемкина до наших дней", Олександр Пересвет "Мститель Донбасса", Михайло Карс "Кровавая песня Донбасса", Олексій Конрадов "Antidote. Опыт критики антирусской мифологии", Олександр Барковъ "Новороссия в моем сердце", Сергій Моісеєв "Переход через пропасть", Валерій Баталов "Новороссия – боль моя! Поэма и стихи" и Сергій Лук'яненко, Андрій Лазарчук, Роман Злотников "Живи, Донбасс!"

Отже, на сьогодні в цьому переліку 230 найменувань книжок.

У Держкомтелерадіо зазначають, що основне призначення списку - застерегти суб'єктів господарювання від завідомо даремних спроб отримати дозвіл на ввезення цих видань в Україну, а також зорієнтувати правоохоронні органи, юридичних і фізичних осіб на те, що факти поширення цієї та подібної продукції можуть містити ознаки злочинів, передбачених статтями 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну або скидання конституційного ладу або на захоплення державної влади), 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України), 300 (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну або релігійну нетерпимість і дискримінацію) і 436 (пропаганда війни) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, Держкомтелерадіо у 2020 році заборонило ввезення до країни з Росії шести книг через пропаганду держави-агресора та комуністичного тоталітарного режиму і його символіки.

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