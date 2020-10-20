Міністр культури Ткаченко обіцяє закупити книги про Стуса для українських бібліотек

Ткаченко наголосив, що Міністерство культури рекомендує книгу "Справа Василя Стуса" до читання

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко пообіцяв купити для бібліотек частину тиражу книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані, яку хоче заборонити депутат з ОПЗЖ Віктор Медведчук.

Про це Ткаченко написав у Facebook, зазначає "Громадське".

"Творець "темників" (Медведчук - ред.) вирішив знову виступити у звичній для себе ролі цензору та на допомогу йому прийшов український суд", - зазначив він.

Міністр додав, що тепер завдяки книзі Кіпіані про роль кума Путіна (Медведчука) у справі засудження радянською системою українського письменника Стуса знатимуть в рази більше людей.

Ткаченко наголосив, що Міністерство культури рекомендує книгу "Справа Василя Стуса" до читання.

"І поки справа буде в апеляції - особисто закуплю частину накладу для національних бібліотек", - підсумував він.

Суд Медведчука

Дарницький районний суд Києва заборонив розповсюджувати тираж книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" в "такому вигляді", тобто зі згадками Віктора Медведчука. Суд визнав, що деякі фрази у книзі принижують його честь та гідність.

Сам Вахтанг Кіпіані зазначив, що "ніхто вибачатися перед Медведчуком не буде". Він також розповів, що за годину після рішення судді про заборону книги читачі розкупили весь наклад. Але додав - скоро надрукують новий.

За словами маркетологині видавництва Vivat (яке видало книгу) Катерини Аврамчук, новий наклад з 3 500 примірників має бути готовий 2 листопада.

Видавництво Vivat також повідомило про те, що на рішення суду першої інстанції подадуть апеляцію.

У книзі йдеться, зокрема, про судовий процес 1980-го року, під час якого Медведчук був адвокатом репресованого поета Василя Стуса. На думку Кіпіані, захисник поета не виконав свого обов’язку, а радше допомагав засудити поета.

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