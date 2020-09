Все про IT-бізнес, заробіток та інвестиції

Бен Горовіц, співзасновник Andreessen Horowitz, один з найбільш шанованих і досвідчених підприємців Кремнієвої долини, а також інвестор, блогер і письменник, ділиться своїми інсайтами із створення і управління стартапом.

У книзі читачі знайдуть практичні поради для вирішення найскладніших завдань, викликів, про які не говорять в бізнес-школах. В основі книги блог Бена, який користувався величезною популярністю.

Сіль книги в її сміливій подачі, відвертості і фірмовому гуморі. Тут цікаву інформацію для себе знайдуть як підприємці зі стажем, так і ті, хто робить перші несміливі кроки.

The Intelligent Investor, Benjamin Graham

(Розумний інвестор. Бенджамін Грем)

Фото: Економічна правда

Завзятий читач розбавляє бестселери і сучасну літературу класикою. Грем – якраз є таким собі класиком зі світу інвестицій. Багато хто знає його як батька вартісного інвестування (value investing).

Сам Уоррен Баффет одного разу назвав книгу найкращою з цієї тематики і написав до четвертого видання таке передмову: "У цій книзі детально і доступно описано правильний підхід до інвестування, заснований на емоційній дисципліні".

Серед тем - пасивне інвестування, інфляція, спекуляція, розвиток концепції.

The Innovator's Dilemma: The Revolutionary Book That Will Change the Way You Do Business, Clayton M. Christensen

(Дилема новатора. Клейтон М. Крістенсен)

Фото: Економічна правда