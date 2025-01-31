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російські олігархи продовжують бізнес у Нідерландах попри санкції

31 січня 2025, 19:13
російські олігархи продовжують бізнес у Нідерландах попри санкції
нідерланди
Вони надають своїм компаніям статус мікробізнесів, що дозволяє компаніям не розкривати інформацію про прибуток.

В Нідерландах навіть після введення санкції росіяни-багатії продовжують вести бізнес, використовуючи законодавчі лазівки.

Про це повідомляє нідерландська телерадіокомпанія NOS.

"Підсанкційні російські олігархи використовують прогалини в нідерландському законодавстві, щоб продовжувати вести бізнес", - інформує телеканал. 

росіяни надають своїм компаніям вартістю в сотні мільйонів статус мікробізнесів, що дозволяє приховувати фінансові потоки і уникати жорстких вимог щодо звітності. 

Видання пише, що сталеливарного магната Алєксєя Мордашова, який ж у санкційному списку ЄС, має компанію SMTT Holding BV, яка зареєстрована в Амстердамі. Її вартість оцінюється в 65 мільйонів євро, однак класифікується як мікропідприємство, завдяки чому їй не потрібно розкривати ключові фінансові дані. Т

Крім того, наводиться ще приклади: Airport Alliance, дочірня компанія російського банку ВТБ, яким керує соратник путіна Андрєй Костін і також перебуває під санкціями США, ЄС, Британії та інших країн. 

Також в Нідерландах працює компанія Safmar, пов’язана з мільярдером Міхаілом Гуцерієвим, який теж включений до списків санкцій Євросоюзу, Канади та інших через зв’язки з російським керівництвом та самопрголошеним президентом Білорусі Александром лукашенком. 

В Нідерландах компанія може отримати статус мікробізнесу, якщо має менш як 10 співробітників, балансова вартість до 450 тисяч євро, а річний чистий прибуток не перевищує 900 тисяч євро. 

Статус мікробізнесу дозволяє компаніям не розкривати інформацію про прибуток, податки та активи, не проходити аудит фінансової звітності, а також не подавати мінімальні річні звіти. 

Спочатку такі правила були введені для зниження бюрократичного тиску на малий бізнес, але зараз їх використовують у своїх інтересах російські олігархи, щоб обходити санкції.

Також відомо, що в обхід санкцій російські компанії постачають деревину через треті країни.

 

РосіяНідерландисанкціїбізнес

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