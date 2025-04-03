Трамп – найближчому оточенню: Маск скоро піде. Але, скоріше, тільки посунеться – Politico

Попри те, що Трамп заговорив про "відхід" Маска від державних справ, найімовірніше, йдеться тільки про його відставку з посади куратора DOGE, відповідального за масові звільнення в уряді та урядових агентствах. Маск, вірогідно, залишиться й надалі впливовим членом політичної команди Трампа попри весь негатив, який він продукує навколо себе.

Трамп задоволений Маском, але це рішення було прийнято на тлі того, що технологічний магнат все частіше виглядає як політичний пасив, пише Politico.

Американське видання стверджує, що Трамп повідомив своєму найближчому оточенню, зокрема членам свого кабінету, що Ілон Маск найближчими тижнями відійде від своєї нинішньої ролі керівного партнера, усюдисущого "вболівальника" і "вашингтонського топірця".

Politico зазначає, що Трамп залишається задоволеним Маском і його ініціативою щодо створення Департаменту урядової ефективності, але в останні дні обидвоє вирішили, що скоро настане час для Маска повернутися до свого бізнесу і взяти на себе допоміжну роль. Про це виданню повідомили три джерела-інсайдери Трампа, які на умовах анонімності розповіли про еволюцію відносин.

Наближення відходу Маска відбувається на тлі того, що деякі інсайдери адміністрації Трампа і багато зовнішніх союзників розчаровані його непередбачуваністю і все частіше розглядають мільярдера як політичний пасив. Газета зазначає, що негативна динаміка стала очевидною у вівторок, коли консервативний суддя, якого Маск активно підтримував, програв свою заявку на місце у Верховному суді штату Вісконсін на десять пунктів.

На думку Politico, це також свідчить про різкий зсув у відносинах між Трампом і Маском у порівнянні з тим, що було місяць тому, коли чиновники Білого дому і його союзники прогнозували, що Маск залишиться, бо Трамп знайде спосіб вийти за рамки 130-денного ліміту. Один високопоставлений чиновник адміністрації сказав, що Маск, найімовірніше, збереже неформальну роль радника і продовжить зрідка з'являтися на території Білого дому. Інший застеріг, що кожен, хто думає, що Маск повністю зникне з орбіти Трампа, "обманює себе".

Перехід, за словами інсайдерів, вірогідно, відповідатиме закінченню терміна перебування Маска в ролі "спеціального державного службовця" – особливого статусу, який тимчасово звільняє його від деяких правил етики та конфлікту інтересів. Очікується, що цей 130-денний період закінчиться наприкінці травня або на початку червня.

Багато критиків Маска в адміністрації кажуть, що він – непередбачувана, некерована сила, яка має проблеми з комунікацією своїх планів з членами Кабінету і через ланцюжок командування Білого дому на чолі з керівницею апарату Сьюзі Вайлс, часто доводячи їх до сказу несподіваними коментарями на X, включно з неперевіреними й неузгодженими планами з ліквідації федеральних відомств.

Як зауважує Politico, політична загроза, яку становить Ілон Маск, була очевидною у вівторок після того, як демократи скористалися інвестиціями Маска в розмірі близько 20 мільйонів доларів у виборчі перегони у Вісконсині, а дехто відкрито назвав це референдумом щодо магната, який викликає поляризацію.

Втім, Трамп вже почав стелити шлях до відходу, коли більш ніж за тиждень до виборів, на засіданні Кабінету 24 березня, повідомив присутнім, що Маск піде з адміністрації. Одразу після оголошення Трамп запросив репортерів і камери на кінцівку зустрічі, де він щедро хвалив Маска, який прийшов на зустріч у червоній бейсболці MAGA. Члени уряду – багато з яких за кілька тижнів до цього конфліктували з Маском через його підхід до скорочення їхніх відомств за принципом "слона у посудній лавці", своєю чергою поспішили привітати його кампанію зі скорочення бюрократичного апарату.

"Ілоне, я хочу подякувати тобі – я знаю, що ти пройшов через багато чого", – сказав Трамп, згадавши про погрози вбивством і хвилю вандалізму, спрямовану на автомобілі, побудовані компанією мільярдера. Він також назвав Маска "патріотом" і "своїм другом".

Видання стверджує, що згодом обидва публічно натякнули на те, що Маск отримає іншу роль. Коли Брет Баєр з Fox News у четвер запитав Маска, чи буде він готовий піти, коли закінчиться термін дії його статусу спеціального державного службовця, він, по суті, оголосив, що місія виконана: "Я думаю, що ми виконаємо більшу частину роботи, необхідної для скорочення дефіциту на 1 трильйон доларів за цей час".

У понеділок ввечері Трамп сказав журналістам, що "в якийсь момент Ілон захоче повернутися у свою компанію", додавши: "Він захоче. Я б утримував його стільки, скільки зможу".

Politico переконує, що багато наближених до Трампа відчувають дедалі більше полегшення від того, що Маск, як очікується, незабаром відійде від своєї центральної ролі та що низка сюрпризів DOGE – від розсилки електронного листа на вихідних з вимогою до федеральних службовців перерахувати свій робочий час до випадкового скорочення програм профілактики лихоманки Ебола – може нарешті закінчитися.

Не кажучи вже про їхні побоювання щодо Маска як політичного пасива, який слугував точкою згуртування для розколотих демократів.

Джерело: Politico